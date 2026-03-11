Турция развернула антидроновую систему в ТСРК

Турция развернула на территории Северного Кипра 40-мм антидроновую систему ŞAHİN производства компании ASELSAN.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Система уже введена в эксплуатацию и предназначена для защиты от низколетящих мини- и микро-беспилотников с использованием "умных" осколочных боеприпасов воздушного подрыва.

