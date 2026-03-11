https://news.day.az/world/1821396.html

Турция развернула антидроновую систему в ТСРК - ВИДЕО

Турция развернула на территории Северного Кипра 40-мм антидроновую систему ŞAHİN производства компании ASELSAN. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Система уже введена в эксплуатацию и предназначена для защиты от низколетящих мини- и микро-беспилотников с использованием "умных" осколочных боеприпасов воздушного подрыва.