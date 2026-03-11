Азербайджан - ключевой партнер ЕС

Азербайджан является ключевым партнером ЕС.

Как передает Day.Az, об этом написал в соцсети Х Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта по прибытии с официальным визитом в Баку.

"За прошедший год мы вдохнули новую жизнь в наши отношения. Мы полны решимости и дальше углублять наши отношения в сферах безопасности, энергетики, цифровых технологий и транспорта", - подчеркнул Кошта.