Минздрав Израиля назвал число раненых за сутки в результате конфликта с Ираном

По данным Министерства здравоохранения Израиля, за последние 24 часа в результате продолжающегося конфликта с Ираном были госпитализированы 205 человек, включая как гражданских лиц, так и военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, среди госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести, а 193 - в удовлетворительном состоянии.

Министерство также уточняет, что с начала войны с Ираном в общей сложности было госпитализировано 2557 человек, из которых 84 проходят лечение. Среди них 10 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 - в состоянии средней тяжести, а 71 - в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.