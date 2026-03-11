Заказать автомобиль из-за границы зачастую обходится дешевле, чем покупать его на внутреннем рынке, поэтому спрос на такие услуги достаточно высокий.

Что же нужно делать, чтобы в таких случаях не стать жертвой обмана?

Как сообщает Day.Az, по словам специалистов, чаще всего граждан обманывают через социальные сети.

Иногда у таких людей даже нет офисов. Более того, в некоторых случаях они вводят людей в заблуждение через знакомых. Например, кто-то говорит, что купил автомобиль через определенную компанию и советует другим также обратиться туда. В таких ситуациях рядом с мошенниками нередко находятся и другие лица, которые поддерживают их и создают видимость доверия.

Поэтому гражданам важно быть очень внимательными и осторожными. Если переговоры ведутся неофициально и нет никаких документов, вероятность стать жертвой мошенничества значительно возрастает.

Чтобы избежать подобных ситуаций, прежде всего необходимо оформлять сделку официально. Помимо простого чека, предоставляемого компанией, более надежным считается оплата банковским переводом с получением соответствующей квитанции. Также гражданин должен убедиться, что уплаченные средства действительно направляются за границу для покупки автомобиля.

Юристы отмечают, что такие случаи не следует рассматривать исключительно как гражданский спор. Если человек передает, например, 20 тысяч долларов кому-то для покупки автомобиля, а другая сторона изначально действует с намерением присвоить эти деньги, то это уже не нарушение договорных обязательств, а мошенничество, за которое лицо должно быть привлечено к ответственности.

Специалисты советуют гражданам не передавать деньги без заключения договора, проверять официальную регистрацию компании, осуществлять оплату через банк с получением квитанции и избегать полной предоплаты при заказе автомобиля.