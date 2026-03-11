Азербайджан укрепляет сотрудничество с Китаем в области цифровых инноваций
Обсуждены возможности сотрудничества в сфере цифровой экономики между Азербайджаном и китайской компанией iSoftStone.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в "X" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Мы обсудили возможности партнерства в сфере цифровой экономики и инноваций с исполнительным вице-президентом китайской компании iSoftStone Ли Хуаном.
Мы обменялись мнениями о сотрудничестве в области трансфера технологий, а также о формировании цепочки поставок и добавленной стоимости, которая будет поддерживать производство компьютерной и электронной техники в нашей стране", - говорится в публикации.
Следует отметить, что в январе текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 417,8 миллиона долларов США.
По информации, это на 38,3 миллиона долларов США или на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В отчетном периоде товарооборот с Китаем составил 11,81% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, эта страна заняла третье место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.
В январе текущего года Азербайджан экспортировал в Китай товаров на сумму 10,2 миллиона долларов. Это на 9,065 миллиона долларов или в 9,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период Китай экспортировал в Азербайджан товаров на сумму 407,7 миллиона долларов, что на 29,2 миллиона долларов или 7,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Таким образом, Китай занял первое место среди стран, откуда Азербайджан импортировал наибольшее количество товаров за отчетный период.
