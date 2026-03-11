Азербайджан укрепляет сотрудничество с Китаем в области цифровых инноваций

Обсуждены возможности сотрудничества в сфере цифровой экономики между Азербайджаном и китайской компанией iSoftStone.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в "X" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы обсудили возможности партнерства в сфере цифровой экономики и инноваций с исполнительным вице-президентом китайской компании iSoftStone Ли Хуаном.

Мы обменялись мнениями о сотрудничестве в области трансфера технологий, а также о формировании цепочки поставок и добавленной стоимости, которая будет поддерживать производство компьютерной и электронной техники в нашей стране", - говорится в публикации.

Следует отметить, что в январе текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 417,8 миллиона долларов США.

По информации, это на 38,3 миллиона долларов США или на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В отчетном периоде товарооборот с Китаем составил 11,81% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, эта страна заняла третье место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе текущего года Азербайджан экспортировал в Китай товаров на сумму 10,2 миллиона долларов. Это на 9,065 миллиона долларов или в 9,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Китай экспортировал в Азербайджан товаров на сумму 407,7 миллиона ​​долларов, что на 29,2 миллиона долларов или 7,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Таким образом, Китай занял первое место среди стран, откуда Азербайджан импортировал наибольшее количество товаров за отчетный период.