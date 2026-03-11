https://news.day.az/officialchronicle/1821475.html Президент Ильхам Алиев: Наши двусторонние отношения с Европейским Союзом развиваются успешно Мы придаем большое значение Вашему (Антониу Кошта - прим. ред.) визиту, и я уверен, что он внесёт значительный вклад в развитие наших двусторонних отношений. Они успешно развиваются, особенно в последнее время. Мы ведем очень активный диалог.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с председателем Совета Европейского Союза Антониу Коштой.
Глава государства отметил, что мы находимся в очень активной фазе сотрудничества.
