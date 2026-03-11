На фоне региональных кризисов сбалансированная политика Азербайджана служит стабильности и сотрудничеству

Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке и региональные противостояния формируют новые геополитические реалии в системе международных отношений. Эти процессы оказывают влияние не только на сам регион Ближнего Востока, но и на архитектуру безопасности всего евразийского пространства. В столь сложных условиях особое значение приобретает ответственная и сбалансированная политика государств.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Trend заявила член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, депутат Севиндж Фаталиева.

По словам парламентария, Азербайджан в этом контексте выступает как страна, проводящая прагматичную и принципиальную внешнюю политику.

"В результате политики, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева, наша страна признана в системе международных отношений надежным и ответственным партнером. Внешняя политика Азербайджана основывается на принципах международного права, уважения суверенитета государств и взаимовыгодного сотрудничества.

На фоне гуманитарных кризисов, происходящих на Ближнем Востоке, Азербайджан неизменно демонстрирует приверженность принципам гуманизма и международной солидарности. Наша страна активно участвует в инициативах по оказанию гуманитарной помощи через различные международные организации, оказывает поддержку населению, пострадавшему от конфликтов, и вносит вклад в укрепление гуманитарной дипломатии. Гуманитарная политика Азербайджана не ограничивается лишь заявлениями. Наша страна посредством гуманитарных проектов, программ помощи и международных инициатив вносит реальный вклад в формирование глобальной гуманитарной повестки", - сказала депутат.

По словам С.Фаталиевой, Азербайджан проводит последовательную политику по укреплению стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. После восстановления своей территориальной целостности в 2020 году Азербайджан выступил с инициативой формирования новой модели сотрудничества в регионе. Официальный Баку поддерживает создание платформ конструктивного диалога и экономического взаимодействия для обеспечения устойчивого мира в регионе. Реализуемые по инициативе Азербайджана международные энергетические и транспортные проекты, в том числе Южный газовый коридор и Средний коридор, вносят важный вклад в развитие межрегионального сотрудничества:

"На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке события, происходящие вокруг Ирана, также являются фактором, оказывающим влияние на региональную среду безопасности. Азербайджан в отношениях с государствами региона проводит политику, основанную на принципах взаимного уважения, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела. В то же время наша страна демонстрирует решительную позицию в отношении любых угроз или провокаций, направленных против национальной безопасности и государственных интересов. Азербайджан всегда проводит политику, основанную на принципах международного права, и считает сохранение стабильности в регионе приоритетом".

Депутат добавила, что со стороны отдельных кругов наблюдаются попытки информационных манипуляций и политических провокаций против Азербайджана. Однако подобные попытки не способны повлиять на международный авторитет и независимую политику нашей страны. Азербайджан решительно защищает свои национальные интересы и продолжает проводить политику, основанную на принципах мира, сотрудничества и взаимного уважения в регионе. Политическая стабильность и стратегическое положение страны показывают, что подобное давление и провокации останутся безрезультатными.

Парламентарий подчеркнула, что на фоне происходящих геополитических изменений сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом также вступает в новый этап. Энергетическая безопасность, транспортно-логистические связи и экономическое партнерство составляют основные направления этих отношений. Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и признан надежным энергетическим партнером. В то же время наша страна посредством транспортных и логистических проектов выступает важным связующим звеном между Европой и Азией.

"В нынешних сложных международных условиях политика Азербайджана основывается на принципах прагматизма, баланса и ответственности. Наша страна продолжает вносить вклад в сохранение стабильности в регионе, снижение уровня противостояний и укрепление атмосферы сотрудничества. На фоне новых геополитических реалий Азербайджан, продолжая независимый внешнеполитический курс, выступает важной платформой для стабильности и сотрудничества как в регионе, так и на международной арене", - подытожила Фаталиева.