почему в Ереване все еще живут в 90-х?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, почему в Ереване все еще живут в 90-х.

Day.Az представляет публикацию:

Директор музея-института "геноцида армян" Эдита Гзоян написала заявление об увольнении. Официальная причина - проблемы со строительством в Цицернакаберде.

Неофициальная - эпизод во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса, когда она начала поднимать перед ним тему Карабаха и вручать книги по этой теме.

Честно говоря, это уже выглядит странно. На дворе 2026 год - или все еще 1990-е?

Война закончилась, регион пережил тяжелую трагедию, а некоторые все еще думают, что мировую политику можно менять, раздавая книжки иностранным политикам.

Иногда складывается ощущение, что люди просто застряли в прошлом. Они продолжают действовать так, будто мир устроен по старым лекалам: достаточно рассказать свою историю нужному человеку - и он вдруг изменит курс мировой политики.

Но реальность давно другая. В большой политике книги не раздают - там считают интересы, ресурсы и силу.