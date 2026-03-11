https://news.day.az/azerinews/1821485.html Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün çox mühüm tərəfdaşdır - Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqı üçün çox mühüm tərəfdaşdır. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə mətbuata bəyanatında deyib.
Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün çox mühüm tərəfdaşdır - Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqı üçün çox mühüm tərəfdaşdır.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə mətbuata bəyanatında deyib.
"Son bir il ərzində biz əlaqələrimizi daha da canlandırdıq və bugünkü görüşümüz də bunun bariz nümunəsidir", - deyə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti bildirib.
O, Avropa İttifaqının bundan sonra da təhlükəsizlik, enerji, rəqəmsallaşma və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığı irəli aparmaq niyyətində olduğunu vurğulayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре