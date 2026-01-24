Наводнения привели к значительным разрушениям в Новой Зеландии

О масштабных разрушениях и серьезном экономическом ущербе из-за серии наводнений сообщают власти Новой Зеландии.

Как передает Day.Az, согласно их данным, стихия повредила жилые дома, дороги и объекты инфраструктуры, в ряде регионов были нарушены транспортное сообщение и электроснабжение.

Местные власти проводят оценку ущерба и координируют восстановительные работы, жителям пострадавших районов оказывается экстренная помощь.