Наводнения привели к значительным разрушениям в Новой Зеландии - ВИДЕО
О масштабных разрушениях и серьезном экономическом ущербе из-за серии наводнений сообщают власти Новой Зеландии.
Как передает Day.Az, согласно их данным, стихия повредила жилые дома, дороги и объекты инфраструктуры, в ряде регионов были нарушены транспортное сообщение и электроснабжение.
Местные власти проводят оценку ущерба и координируют восстановительные работы, жителям пострадавших районов оказывается экстренная помощь.
