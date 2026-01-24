Зафиксирован мощный двойной взрыв на Солнце

Минувшей ночью на обратной стороне Солнца произошел очень крупный двойной взрыв.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Прямых наблюдений этого события нет - на той стороне звезды по-прежнему не работает ни один спутник, поэтому ученым остаётся лишь анализировать косвенные данные и строить гипотезы. Примечательно, что ещё совсем недавно специалисты были уверены: эта область Солнца практически пуста и не проявляет заметной активности.

На фоне вспышки сразу три планеты продолжают визуально "соседствовать" с Солнцем. Слева от светила находятся Венера и Меркурий, а справа - Марс. Венера и Меркурий сейчас расположены далеко за Солнцем, на противоположной от Земли стороне, тогда как выбросы плазмы ушли значительно в сторону и не направлены прямо на них.

Если предполагаемые центры активности, вызвавшие этот взрыв, сохранятся еще около пяти дней, их можно будет увидеть уже с Земли.

За это время Солнце повернется, и активные области окажутся на его левом краю.