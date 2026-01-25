https://news.day.az/society/1811808.html

Вниманию метеочувствительных лиц

Опубликован медицинский и метеорологический прогноз на 26 января. Как передает Day.Az, ссылаясь на Национальную службу гидрометеорологии, 26 января на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что будет благоприятно для людей с метеозависимостью.