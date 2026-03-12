Состоялось заседание правления партии «Ени Азербайджан»

12 марта состоялось очередное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПЕА, на обсуждение заседания был вынесен финансовый отчет партии за 2025 год.

Выступившая член Палаты аудиторов Эльза Сулейманова подчеркнула, что финансовый отчет подготовлен на отличном уровне в соответствии с требованиями действующего законодательства и в полной мере отражает финансовое положение партии и результаты ее деятельности за отчетный период. Затем члены правления утвердили финансовый отчет за 2025 год.

После этого состоялось обсуждение текущих вопросов и были приняты соответствующие решения.

В заключение заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов подчеркнул, что Азербайджан, восстановивший свой абсолютный суверенитет и вступивший в качественно новый этап развития, еще больше укрепил свою национальную мощь и международный авторитет, добившись значительных успехов в прошлом году, который был объявлен "Годом Конституции и Суверенитета". По его словам, на партию "Ени Азербайджан" также возложена большая ответственность за достижение поставленных целей. В этом контексте он отметил важность организованного выполнения обязанностей, вытекающих из Устава и Программы партии.