На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в XIII Глобальном Бакинском форуме

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в XIII Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Президент Ильхам Алиев на XIII Глобальном Бакинском форуме".