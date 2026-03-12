Чрезмерная зависимость в энергетике повышает риски давления и угроз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в кулуарах XIII Глобального Бакинского форума.

Напомнив, что Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта вчера посетил Азербайджан, Ш.Мишель выразил уверенность в том, что этот визит поможет определить приоритеты как в Азербайджане, так и в Европе: "Также визит позволит уточнить, что мы можем делать совместно, какие общие проекты и интересы следует определить".

Ш.Мишель отметил, что в текущей ситуации это особенно важно: "С одной стороны, мы должны признать, что у нас могут быть определенные различия. Однако эти различия не должны мешать сотрудничеству и координации по общим интересам".

Он также подчеркнул, что энергия иногда может использоваться как инструмент давления или рычаг влияния: "Могут быть попытки оказания давления с помощью энергетики и демонстрации враждебной позиции по отношению к другим сторонам".

Мишель добавил, что именно поэтому многие страны и регионы стремятся диверсифицировать сотрудничество в энергетической сфере: "Когда существует чрезмерная зависимость, риски угроз, шантажа и давления возрастают".