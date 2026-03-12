Иран потребует компенсации у США и Израиля.

Как передает Day.Az, об этом заявил в четверг новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем обращении народу.

"Следует также подчеркнуть, что в любом случае мы потребуем от врага (США и Израиль - ред.) компенсации. Если он откажется, мы возьмем ее из его имущества в той мере, в какой сочтем нужным. Если и это окажется невозможным, мы уничтожим его имущество в эквивалентном объеме", - сказал он.

Отметим, что сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.