Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в целом осадков не прогнозируется. Однако утром в некоторых местах возможна слабая морось. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 2-5 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 772 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана также в основном ожидается погода без осадков. В отдельных местах временами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

