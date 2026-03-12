Работы по внедрению механизма добровольного запрета на оформление кредитов в Азербайджане уже близки к завершению.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, заявил начальник отдела политики рыночного поведения Департамента регулирования рыночного поведения Центрального банка Азербайджанской Республики Ульви Гурбанов в ходе форума, приуроченного к Всемирному дню защиты прав потребителей.

Он отметил, что благодаря данному механизму граждане смогут заранее установить запрет на дистанционное оформление кредитов на свое имя.

По его словам, в настоящее время в некоторых случаях наблюдаются ситуации, когда через счет гражданина создаются дополнительные обязательства - например, оформляется кредит на его имя или увеличиваются существующие кредитные лимиты, после чего средства присваиваются.

Гурбанов подчеркнул, что такая проблема существует не только в Азербайджане, но и широко известна в международной практике.

Он добавил, что механизм добровольного запрета на кредиты применяется в ряде стран, и возможность его внедрения в Азербайджане также рассматривается.

"В случае внедрения этот механизм позволит потребителям заранее подать заявку через единую платформу - посредством Кредитного бюро - и установить запрет на дистанционное оформление кредитов на свое имя. В таком случае ни одно финансовое учреждение, кредитная организация или банк не сможет дистанционно одобрить кредит или увеличить кредитный лимит на имя гражданина, даже если его счет будет захвачен третьими лицами", - отметил он.