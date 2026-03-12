Масштабный сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram фиксируется масштабный сбой, о котором сообщают пользователи из различных стран, включая Россию. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az.

Судя по жалобам, сервис работает нестабильно: возникают трудности с отправкой текстовых сообщений, загрузкой фотографий, видео и других медиафайлов.

Сообщения о проблемах поступают из разных городов и регионов, что может свидетельствовать о сбое в инфраструктуре сервиса или отдельных его компонентов. На момент публикации причины неполадок в работе Telegram официально не раскрывались.