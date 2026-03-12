Средний коридор - важный элемент устойчивости международной торговой системы

Средний коридор является важным элементом устойчивости международной торговой системы.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым на открытии XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Недавние мировые события еще раз подчеркнули важность альтернативных маршрутов. Продолжающаяся война между Россией и Украиной существенно затронула традиционные транспортные маршруты по Евразии. Одновременно напряженность на Ближнем Востоке, включая противостояние с участием Ирана, США и Израиля, продолжает создавать неопределенность на глобальном энергетическом рынке и в международной торговле.

Эти события напоминают нам, насколько уязвимы глобальные цепочки поставок при росте геополитической напряженности. В таком контексте диверсифицированные и надежные транспортные коридоры приобретают особую ценность для региональной и глобальной экономической стабильности. Средний коридор, таким образом, представляет собой не только экономическую возможность, но и важный элемент устойчивости международной торговой системы", - сказал он.

Б.Йылдырым отметил, что Средний коридор предлагает более быстрые и диверсифицированные маршруты между Азией и Европой, одновременно укрепляя экономическое сотрудничество стран коридора.