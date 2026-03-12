В двух жилых массивах Баку не будет света

В жилых массивах Пиршагы баглары и Лагич баглары ожидаются ограничения в подаче электроэнергии.

Как передает Day.Az в "Азеришыг", 12 марта на линиях электропередачи №580.1 и №580.2 напряжением 10 кВ, отходящих от подстанции "Пиршагы" (35/10/6 кВ), расположенной на территории Маштагинского управления по энергоснабжению, будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим с 10:00 до 15:00 подача электроэнергии в указанных жилых массивах будет ограничена.

Отмечается, что после завершения ремонтных работ данные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.