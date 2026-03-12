Нефтяные танкеры подорвались у берегов Ирака

У берегов Ирака атакованы два нефтяных танкера.

Как передает Day.Az, в результате погиб член экипажа одного из судов, 38 человек были эвакуированы, а поиски пропавших без вести продолжаются.

По словам гендиректора иракской портовой компании, "пока неизвестна причина взрыва, произошедшего на двух танкерах".

По информации Reuters, за атаками предположительно стоит Иран.

"По всей видимости, это прямой и решительный ответ Ирана на объявленное МЭА накануне масштабное высвобождение стратегических резервов, направленное на сдерживание стремительного роста цен", - отмечают эксперты.

Между тем портал Shafaq News утверждает, что танкеры столкнулись с заминированными катерами.