Азербайджан-ЕС: стратегическое партнерство в эпоху перемен

Автор: Лейла Таривердиева

Партнерство Азербайджана и Европы - это, возможно, один из редких случаев, когда стороны взаимодействуют только ради принесения пользы друг другу, а не против кого-то. Азербайджан не ставил и не ставит целью подключение к ЕС, он никогда не стремился просто присоединиться к сильной стороне и спрятаться в ее тени, а говорил о равноправном и взаимовыгодном партнерстве, построенном на общих интересах и взаимном уважении. Баку приложил достаточно усилий к тому, чтобы в Европейском Союзе, наконец, начали отличать его от других стран Восточного партнерства и поняли, насколько он нужен Европе. Как полагают многие эксперты, Азербайджан нужен ЕС даже больше, чем ЕС Азербайджану.

Если устранить шероховатости, связанные с интересами третьих сил, то Азербайджан и Евросоюз - партнеры естественные и беспроблемные. У этого партнерства успешные реалии и прекрасные перспективы. Европе необходим такой надежный, предсказуемый и отличающийся постоянством партнер, как Азербайджан. Причем, партнер платежеспособный и договороспособный, который не будет смотреть в европейский карман. В нынешние непростые времена договороспособных и платежеспособных экономических партнеров следует ценить. В свою очередь, Азербайджану нужен стабильный европейский рынок, продвижение своих интересов и расширение круга друзей и партнеров. А заводить друзей и поддерживать дружбу Баку умеет.

В Евросоюзе всегда понимали стратегическую важность Азербайджана, а в Азербайджане рассматривали Европу как некий позитивный ориентир, к уровню которого следует стремиться.

"Европейский Союз является торговым партнером номер один. Я уверен, что с новыми проектами, с новыми инвестиционными возможностями, - а инвестиции идут в двух направлениях, мы сейчас также активно инвестируем в Европу, - наш товарооборот будет однозначно расти", - сказал в заявлении для прессы после встречи с Антониу Коштой Президент Ильхам Алиев.

Отношения между Азербайджаном и Европейским союзом в последние годы оцениваются не иначе как стратегические. После того, как в Европу пошел азербайджанский газ, отпали все сомнения в плане стратегической значимости отношений с Баку. Особенно четко это заметно сегодня, в сложные времена глобальных перемен. Перемены эти не самые лучшие. Геополитические трансформации уже создали значительные проблемы для мировых цепочек поставок и энергетической безопасности. В наилучшей ситуации, так же, как и в годы последнего энергетического кризиса, оказались именно те страны, что выбрали в качестве альтернативного источника своей энергобезопасности Азербайджан. Война в Украине, вновь разгоревшаяся война на Ближнем Востоке, оборвавшая традиционные цепочки поставок энергоресурсов, заставили многих обратить взоры на Азербайджан, роль которого стала еще заметнее.

Не секрет, что был период, когда отношения Азербайджан-ЕС были не лучшими по вине некоторых чиновников Евросоюза. С приходом на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас, ситуация начала меняться. В апреле прошлого года госпожа Каллас посетила Азербайджан. На встрече с Президентом Ильхамом Алиевым было решено продолжить работу над соглашением о партнерстве. Этот визит и состоявшиеся в его рамках обсуждения запустили перезагрузку отношений. Брюсселю нужно было постараться, чтобы исправить то, что натворил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Символом нового этапа отношений становится визит президента Европейского совета Антониу Кошта. Это его первый официальный визит в нашу страну после вступления в должность. На пресс-конференции Президент Ильхам Алиев заявил, что визит внесет значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Они успешно развиваются, особенно в последнее время. У нас очень активный диалог, Азербайджан и ЕС находятся на очень активном этапе сотрудничества.

Отметим, что визит пришелся на очень сложный для Евразии период, вынуждающий Европу серьезно пересмотреть свои энергетические и геополитические приоритеты. В сегодняшней ситуации Азербайджан из одного из альтернативных гарантов энергобезопасности может превратиться в основного. Для этого у него имеются ресурсы, кроме того, он имеет возможности выступить транзитером энергоресурсов Центральной Азии, для которых транзит через азербайджанскую территорию сегодня стал бы самым надежным и беспроблемным.

Как сказал в заявлении для прессы Президент Ильхам Алиев, энергетика была, есть и будет главным двигателем отношений между Азербайджаном и Евросоюзом. А Антониу Кошта признал, что в то время, как война в Иране сотрясает мировые энергетические рынки, энергетическое партнерство ЕС с Азербайджаном важнее, чем когда-либо.

"Европейский рынок составляет половину нашего общего экспорта газа и имеет потенциал для роста. В начале этого месяца мы провели ежегодное заседание Консультативного совета Южного газового коридора - мероприятие, организованное совместно Азербайджаном и Европейской комиссией. В своем выступлении там я сообщил аудитории, что в этом году мы планируем увеличить добычу газа. Мы начнем добычу газа на новом месторождении. И через два-три года, если все пойдет по плану, мы будем иметь дополнительно как минимум 10 миллиардов кубометров газа - больше, чем у нас есть сегодня", - сказал Президент Азербайджана.

Помнится, когда строились планы по прокладке ТАР, в Италии, сегодня являющейся одним из самых близких партнеров Азербайджана, говорили о "бессмысленности" Трансадриатического газопровода. Баку все-таки добился продолжения Южного газового коридора в Европу, и сегодня среди покупателей азербайджанского газа вряд ли найдется кто-то, кто заговорит о бессмысленности ЮГК. Число покупателей азербайджанского газа, наоборот, растет. Сегодня Азербайджан экспортирует газ в 10 стран Евросоюза. С января начались поставки и в страны Западной Европы - Австрию и Германию. Газ с азербайджанских месторождений оставляет уже 4 процента поставок в ЕС, что можно назвать достижением если сравнить возможности Азербайджана с возможностями России или стран Персидского залива. То есть республика уже заняла свою нишу на энергетическом рынке Европы. Примечательно, что никто до сих пор не отказался от поставок из Азербайджана. Наоборот, европейцы говорят о расширении импорта.

Энергетика остается центральным элементом сотрудничества между Баку и Брюсселем. В том числе зеленая. Азербайджан, как отметил Президент в заявлении для прессы, вкладывает значительные инвестиции в развитие ветровой и солнечной энергетики, обладающей большим потенциалом. "Мы активно инвестируем в ветровую, солнечную и гидроэнергетику. И наш план состоит в том, чтобы через пять-шесть лет иметь от 6 до 8 гигаватт возобновляемой энергии, готовой к экспорту. Поэтому в настоящее время мы работаем с европейскими партнерами над вопросами прокладки линий электропередачи, подводных кабелей и другими сегментами энергетической инфраструктуры. Сегодня, когда Вы приехали, мы оба отметили, что в Баку очень солнечный день, и это значит, что наступает весна. На самом деле, у нас в течение года бывает более трехсот солнечных дней, и, возможно, еще больше ветреных дней. Так что, как Вы можете себе представить, Азербайджан обладает огромным потенциалом для ветровой и солнечной энергетики", - отметил азербайджанский лидер.

Примечательно, что глава Совета ЕС заявил в Баку о готовности вкладываться в ВИЭ-энергетику в Азербайджане. Европейский союз, заявил он, готов привлекать инвестиции для поддержки энергетического перехода Азербайджана. По его словам, европейские компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики, могут сыграть в этом активную роль. Заметим, что до сих пор основными партнерами Азербайджана в сфере ВИЭ были Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай и Великобритания.

В настоящее время идет работа над технико-экономическим обоснованием подводного энергокабеля для поставок чистой энергии из Казахстана и Узбекистана в Азербайджан. В перспективе этот проект станет частью трансконтинентального энергетического коридора, который соединит Центральную Азию с Европой. Формируется протяженный энергетический маршрут: Центральная Азия-Каспийское море-Азербайджан-Южный Кавказ-Черное море-Европа. И Азербайджан будет играть на нем роль не только поставщика, но и связующего звена. Идут также работы над проектом поставок зеленой энергии по маршруту Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария, который так же послужит энергобезопасности Евросоюза.

В ЕС не могут не понимать, что ни один из этих проектов не состоялся бы без инициативности и возможностей Азербайджана.

Хотя энергетика в связке Баку-ЕС пока занимает центральное место, все большую актуальность в условиях геополитических пертурбаций приобретает сегмент транспортно-логистической связности. Логистические коридоры это кровеносные сосуды мировой торговли. Сегодня она закупорены конфликтами на север и на юге от Южного Кавказа, и этот регион для Евросоюза превратился, можно смело сказать, в дорогу жизни. По имеющимся данным, с начала марта контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли почти в пять раз, а спрос на железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс возрос более чем на тридцать процентов. Евросоюз благодаря такому надежному, инициативному, дальновидному и способному решать масштабные задачи партнеру, как Азербайджан, получил возможность не остановиться. И снова следует признать, что если бы не Баку и его проекты, сегодня европейскому и азиатскому рынкам пришлось бы туго. Азербайджан создал современную инфраструктуру, позволяющую грузам двигаться из Китая и Центральной Азии в Европу в обход традиционных маршрутов.

ЕС сегодня готов пойти еще дальше и начать участвовать в транспортных проектах Азербайджана. В Давосе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым заявила, что Евросоюз готов оказать поддержку Азербайджану в восстановлении железной дороги в НАР и включение Зангезурского коридора (TRIPP) в общеевропейскую транспортную сеть TEN-T (Трансъевропейские транспортные сети). ЕС будет инвестировать в модернизацию железных дорог Нахчыванской Автономной Республики. Подключение европейских инвестиций поможет ускорить работу и сделает ЕС непосредственным участником проекта. Проявленный ЕС интерес лишний раз доказывает, что Европа рассматривает Южный Кавказ как часть своей транспортной архитектуры. Кроме того, Евросоюз таким образом показывает, что не хочет отставать от США и тоже вносит свой вклад в укрепление мирного процесса в нашем регионе.

На пресс-конференции в Баку Антониу Кошта приветствовал создание маршрута Баку-Нахчыван и заявил, что ЕС разделяем видение Азербайджана относительно процветающего и взаимосвязанного Южного Кавказа.

Подключение Азербайджана к сети TEN-T - идея не новая. Еще 2017 году АР и ЕС подписали документ, определяющий ориентировочную карту сети TEN-T. Азербайджан уже вносит вклад в европейскую сеть через такие проекты, как Баку-Тбилиси-Карс и Бакинский международный морской торговый порт. Включение инфраструктуры Азербайджана в систему TEN-T значительно упрощает логистику между Европой и Азией через Каспийский регион. Теперь на очереди к подключению -Зангезурский коридор.

География это дар божий, но умение ее правильно использовать - это высший пилотаж, которого страна достигла благодаря мудрому и дальновидному лидеру. Роль Президента Ильхама Алиева неоспорима. Под его руководством Азербайджан сформировал широкую сеть международного партнерства. И Евросоюз имеет в ней свое особое место.

Можно сказать, что сегодня отношения Азербайджана и Евросоюза уже перезагружены и перешли на новый этап развития. Визит главы Совета ЕС Антониу Кошты в этом плане символичен.