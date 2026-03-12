Промышленный район у Тегерана подвергся массированной бомбардировке

Промышленная зона Рабат-Керим, расположенная в пригороде столицы Ирана, была атакована с воздуха.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, "новая массированная бомбардировка промышленной зоны Рабат-Керим к югу от столицы страны была осуществлена США и Израилем". О возможном причиненном материальном ущербе или пострадавших в результате атаки сведений нет.