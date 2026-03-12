https://news.day.az/world/1821577.html Промышленный район у Тегерана подвергся массированной бомбардировке Промышленная зона Рабат-Керим, расположенная в пригороде столицы Ирана, была атакована с воздуха. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr. По его данным, "новая массированная бомбардировка промышленной зоны Рабат-Керим к югу от столицы страны была осуществлена США и Израилем".
Промышленный район у Тегерана подвергся массированной бомбардировке
Промышленная зона Рабат-Керим, расположенная в пригороде столицы Ирана, была атакована с воздуха.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr.
По его данным, "новая массированная бомбардировка промышленной зоны Рабат-Керим к югу от столицы страны была осуществлена США и Израилем". О возможном причиненном материальном ущербе или пострадавших в результате атаки сведений нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре