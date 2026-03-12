Иранский дрон врезался в жилую многоэтажку в Дубае

Иранский беспилотник совершил удар по жилому комплексу Address Creek Harbour, сообщается в социальных сетях X со ссылкой на пресс-службу властей ОАЭ. Согласно имеющимся данным, попадание пришлось на 57-й этаж здания. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Как передает Day.Az, на фоне инцидента была начата экстренная эвакуация жителей комплекса. Ситуацию в настоящее время контролируют соответствующие органы, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.