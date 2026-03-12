https://news.day.az/officialchronicle/1821621.html Президент Ильхам Алиев: Вопрос региональной безопасности всегда оставался для Азербайджана вопросом номер один Без сомнения, вопрос региональной безопасности всегда оставался вопросом номер один для Азербайджана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.
Президент Ильхам Алиев: Вопрос региональной безопасности всегда оставался для Азербайджана вопросом номер один
Без сомнения, вопрос региональной безопасности всегда оставался вопросом номер один для Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.
Заявив, что суверенитет и восстановление территориальной целостности Азербайджана стоят на первом месте в нашей повестке дня, глава государства отметил: "Мы живем в условиях мира всего семь месяцев. Это еще раз показывает, что для достижения мира необходимы сильная политическая воля, решимость и приверженность миру и справедливости".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре