https://news.day.az/society/1821646.html Соцвыплаты в Азербайджане завершатся раньше установленного графика Все социальные выплаты будут завершены 13 марта раньше установленного графика. Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию Государственный фонд социальной защиты (DSMF).
Отмечается, что в связи с предстоящими праздниками фонд планирует досрочно - 13 марта - выплатить все пособия, стипендии, компенсации и адресную государственную социальную помощь.
Таким образом, по всей республике все социальные выплаты будут завершены раньше графика.
