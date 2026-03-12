Соцвыплаты в Азербайджане завершатся раньше установленного графика

Все социальные выплаты будут завершены 13 марта раньше установленного графика.

Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию Государственный фонд социальной защиты (DSMF).

Отмечается, что в связи с предстоящими праздниками фонд планирует досрочно - 13 марта - выплатить все пособия, стипендии, компенсации и адресную государственную социальную помощь.

Таким образом, по всей республике все социальные выплаты будут завершены раньше графика.