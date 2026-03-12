Семьям с тремя детьми в Азербайджане могут предоставить социальные льготы

В Азербайджане предлагается снизить порог для признания семьи многодетной - с пяти до трех детей.

Как сообщает Day.Az, депутат Вугар Байрамов заявил, что соответствующие предложения уже представлены в Комитет по труду и социальной политике Милли Меджлиса, а также в профильные государственные структуры.

По словам депутата, целесообразно внедрить социальные льготы для семей, воспитывающих трех и более детей, а также усилить государственную поддержку детей, растущих в таких семьях. Этот шаг, с одной стороны, может позволить таким семьям получать ежемесячное социальное пособие, что сыграет важную роль в укреплении их социальной защиты.

Кроме того, данная инициатива может создать условия для того, чтобы матери, а в некоторых случаях и отцы в многодетных семьях получили право раньше выходить на пенсию. Депутат отметил, что предложения в этом направлении уже направлены как в парламентский комитет, так и в соответствующие государственные органы.

Он подчеркнул, что введение досрочного назначения пенсий для этой категории семей имеет важное социальное значение. Было отмечено, что если понятие многодетной семьи будет снижено с пяти до трех детей, примерно 110 тысяч семей смогут воспользоваться этим правом.

В настоящее время в семьях, имеющих пять детей, матери, а в некоторых случаях и отцы, имеют право выходить на пенсию на пять лет раньше. Однако ежемесячное социальное пособие распространяется только на семьи, имеющие шесть и более детей.

По словам депутата, основное предложение заключается в том, чтобы и для социальных пособий, и для пенсионных льгот количество детей, необходимое для признания семьи многодетной, определялось по единому критерию. Этот шаг может внести важный вклад как в стимулирование естественного прироста населения, так и в усиление социальной поддержки таких семей.