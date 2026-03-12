Apple передумала выпускать складной iPhone Flip

Apple в процессе разработки складного смартфона отказалась от складного смартфона формата "раскладушка" в пользу устройства, складывающегося по типу "книги". Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам инсайдера, в компании обсуждался выпуск аналога Samsung Galaxy Z Flip, складывающегося сверху вниз. Тем не менее большинство инженеров сочли такой форм-фактор недостаточно практичным. Основная претензия заключалась в том, что компактность "раскладушки" не открывает принципиально новых пользовательских сценариев и не соответствует приоритетам Apple.

Кроме того, разработчики обратили внимание на технические ограничения подобного дизайна, включая меньший объем аккумулятора и более сложную компоновку внутренних компонентов.

В результате Apple, как утверждает инсайдер, остановилась на конструкции со сгибом по вертикали в формате, напоминающем "книжку". Утечки предполагаемых чертежей такого устройства появились в марте 2026 года.

По слухам, презентация iPhone Fold состоится в сентябре вместе с iPhone 18 Pro.