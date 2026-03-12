https://news.day.az/officialchronicle/1821610.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума - ФОТО В Баку, во дворце «Гюлистан», под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви проходит XIII Глобальный Бакинский форум на тему «Преодоление разногласий в мире в переходный период».
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума - ФОТО
В Баку, во дворце "Гюлистан", под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви проходит XIII Глобальный Бакинский форум на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия форума принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре