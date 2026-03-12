Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума

В Баку, во дворце "Гюлистан", под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви проходит XIII Глобальный Бакинский форум на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия форума принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Новость обновляется