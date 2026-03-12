На Глобальном Бакинском форуме обсуждается будущее региона.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили на полях XIII Глобального Бакинского форума.

"Чтобы обсудить происходящие процессы здесь собираются люди с большим и уникальным опытом. Спасибо Международному центру Низами Гянджеви за то, что у нас есть возможность в такие тревожные моменты встречаться друг с другом и обсуждать будущее как региона, так и политических процессов в мире в целом", - сказал он.

Отметим, что Глобальный Бакинский форум организован Международным центром Низами Гянджеви и является одной из ведущих международных платформ для обсуждения глобальных политических, экономических и гуманитарных вопросов.

С 2013 года форум собирает действующих и бывших глав государств и правительств, представителей международных организаций и экспертного сообщества, внося вклад в укрепление международного диалога и сотрудничества.