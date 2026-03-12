Мирные отношения между Азербайджаном и Арменией важны для всего региона.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявила бывшая исполняющая обязанности президента Грузии Нино Бурджанадзе на полях XIII Глобального Бакинского форума.

"Приветствую то, что сегодня отношения находятся на совершенно другом уровне, и желаю, чтобы они и дальше укреплялись, становились стабильными и мирными. Это, конечно, позволит получить большую выгоду не только Азербайджану и Армении, но будет также достаточно важно и для Грузии, и для всего региона в целом. Поэтому я искренне желаю, чтобы эти отношения развивались динамично и мирно",- сказала Бурджанадзе.

По ее словам, на форуме будут обсуждаться очень сложные процессы, в том числе события, происходящие сейчас в Иране и вокруг него, а также в целом в регионе.

Она подчеркнула, что миру необходим мир, и важно, несмотря на сложность ситуации, найти решение, которое позволит как можно скорее завершить конфликт и заложить основу для долгосрочного мира.