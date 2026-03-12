https://news.day.az/officialchronicle/1821615.html Президент Ильхам Алиев: Международный центр Низами Гянджеви является одним из ведущих международных институтов Международный центр Низами Гянджеви сегодня является одним из ведущих международных институтов, и здесь обсуждается множество вопросов. Организация пользуется высокой международной репутацией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.
Глава государства отметил, что организация играет важную роль в формировании системных подходов и позиций по вопросам, связанным с меняющейся международной ситуацией.
