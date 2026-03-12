Азербайджан разрабатывает 13 новых стандартов для энергетической отрасли

В Министерстве энергетики Азербайджана состоялось заседание Технического комитета по стандартизации "Электроэнергетики и возобновляемой энергетике", прошедшее в гибридном формате.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, секретарь Технического комитета Ариф Назаров, выступая на заседании, отметил, что принятые в последние годы правовые акты в сфере стандартизации обусловили необходимость разработки новых стандартов и в энергетической отрасли.

В заседании приняли участие представители публичного юридического лица "Азербайджанский институт стандартизации" и организаций - членов Технического комитета. В ходе встречи были обсуждены отзывы и предложения по итоговой версии проекта стандарта IEC 62933-2-1, представленного Агентством по регулированию энергетических вопросов.

Также было подчеркнуто значение национализации терминологии для электроэнергетической отрасли Азербайджана.

В завершение с учетом высказанных мнений и предложений было согласовано утверждение 13 проектов стандартов, относящихся к сфере энергетики, и их представление в публичное юридическое лицо "Азербайджанский институт стандартизации".