Азербайджан разрабатывает 13 новых стандартов для энергетической отрасли
В Министерстве энергетики Азербайджана состоялось заседание Технического комитета по стандартизации "Электроэнергетики и возобновляемой энергетике", прошедшее в гибридном формате.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, секретарь Технического комитета Ариф Назаров, выступая на заседании, отметил, что принятые в последние годы правовые акты в сфере стандартизации обусловили необходимость разработки новых стандартов и в энергетической отрасли.
В заседании приняли участие представители публичного юридического лица "Азербайджанский институт стандартизации" и организаций - членов Технического комитета. В ходе встречи были обсуждены отзывы и предложения по итоговой версии проекта стандарта IEC 62933-2-1, представленного Агентством по регулированию энергетических вопросов.
Также было подчеркнуто значение национализации терминологии для электроэнергетической отрасли Азербайджана.
В завершение с учетом высказанных мнений и предложений было согласовано утверждение 13 проектов стандартов, относящихся к сфере энергетики, и их представление в публичное юридическое лицо "Азербайджанский институт стандартизации".
