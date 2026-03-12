Крупнейший банк приостановил работу в ОАЭ

Citibank объявил о закрытии почти всех своих филиалов в ОАЭ на фоне угроз со стороны Ирана для финансовых учреждений в странах Персидского залива.

Как передает Day.Az, другие банки также призвали сотрудников работать удаленно из-за текущей ситуации.

Citibank, основанный в 1812 г., входит в состав международного финансового конгломерата Citigroup и является одним из крупнейших банков США по активам.