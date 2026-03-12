Началась регистрация маршалов на Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2026.

Об этом Day.Az сообщили в операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БГК).

Отмечается, что гонка, которая пройдет с 24 по 26 сентября, приурочена к 10-летию проведения Формулы-1 в Азербайджане, и волонтеры, присоединившиеся к маршальской программе, чтобы отпраздновать эту знаменательную дату, станут неотъемлемой частью уникального и исторического соревнования.

Всем желающим предоставляется возможность с самого близкого расстояния почувствовать атмосферу гонки Формулы-1, считающейся вершиной скорости и адреналина. К маршальской программе могут присоединиться лица старше 21 года, проживающие в любой стране мира.

Успешно завершившие маршальскую программу участники будут награждены со стороны Автомобильной федерации Азербайджана международной официальной лицензией маршала. Эта лицензия, признанная Международной автомобильной федерацией (FIA), позволяет маршалам участвовать в Гран-при Формулы-1 и других автоспортивных соревнованиях, проводимых не только в Азербайджане, но и в различных странах мира.

Следует отметить, что во время прошлогоднего Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways в безопасной и успешной организации гонки приняли участие около 1200 маршалов, более 100 из которых приехали из-за рубежа.

Более подробную информацию о маршальской программе можно получить на официальном сайте операционной компании "Бакинское городское кольцо" или по электронному адресу: [email protected].

Ссылка для регистрации: https://www.bakucitycircuit.com/az/marshals