В Азербайджане растет число онлайн-мошенничеств

В течение 2025 года по стране было зарегистрировано 1799 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, и значительную часть из них составили случаи онлайн-краж и мошенничества.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, заявил в четверг начальник Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана Эмиль Мехтиев в ходе форума, приуроченного Всемирному дню защиты прав потребителей.

По его словам, за указанный период были возбуждены уголовные дела по 632 фактам киберкраж и 352 фактам кибермошенничества.

"Анализ преступлений, совершаемых в сфере электронной торговли, показывает, что преступники используют различные методы кибер-мошенничества. Установлено, что среди наиболее распространенных способов - создание поддельных сайтов электронной торговли, фальшивых инвестиционных платформ, финансовых пирамид, а также фишинг и другие подобные методы обмана. Используя эти схемы, злоумышленники злоупотребляют доверием людей и, вводя их в заблуждение ложными и фиктивными предложениями, завладевают их денежными средствами", - сказал он.

Он отметил, что преступники постоянно совершенствуют используемые технологические средства и программное обеспечение, применяемые для обмана жертв, и адаптируют их к современным технологическим возможностям:

"В частности, развитие технологий искусственного интеллекта создало в этой сфере новые риски. Уже наблюдаются случаи, когда для обмана людей используются такие методы, как создание поддельных видео с помощью ИИ и даже клонирование человеческого голоса".

Также он добавил, что полученные преступным путем денежные средства нередко легализуются путем их преобразования в виртуальные активы, отслеживание которых является более сложным процессом.

"Практика показывает, что существует ряд объективных факторов, которые усложняют раскрытие преступлений такого характера и установление виновных лиц".