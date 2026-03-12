Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» получили пожизненные сроки

Второй Западный окружной военный суд приговорил четырех исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" к пожизненному лишению свободы.

Как передает Day.Az, согласно приговору, первые 17 лет осужденные проведут в тюрьме, после чего для них предусмотрено дальнейшее отбывание наказания в исправительной колонии особого режима.

Пожизненные сроки назначены Далерджону Мирзоеву, Шамсидину Фаридуни, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Муродали Рачабализоде (все внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов). Мирзоев, Фаридуни и Файзов полностью признали свою вину, Рачабализода частично. Суд также постановил взыскать с каждого из них штраф в размере 990 тысяч рублей.

Остальным фигурантам дела суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 лет 11 месяцев до пожизненного заключения. По данным суда, общая сумма гражданских исков потерпевших по делу превысила 207 млн рублей. Родственники погибших и пострадавшие требуют компенсации морального вреда, а также возмещения расходов на похороны, лечение и реабилитацию.

В Следственном комитете РФ сообщили, что расследование продолжается в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации, причастных к подготовке теракта. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Теракт был совершен 22 марта 2024 года. В результате нападения погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, еще 609 получили ранения и травмы. Общий ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.