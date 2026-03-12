https://news.day.az/world/1821693.html Россия направит через Азербайджан медикаменты для Ирана Спецборт МЧС России доставит в Азербайджан медикаменты для последующей передачи Ирану. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Россия направит через Азербайджан медикаменты для Ирана
Спецборт МЧС России доставит в Азербайджан медикаменты для последующей передачи Ирану.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве отметили, что доставка гуманитарного груза организована авиацией министерства в соответствии с указанием Президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
Медикаменты будут доставлены в Азербайджан для последующей передачи уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран.
Уточняется, что общий объем гуманитарного груза составляет 13 тонн лекарственных препаратов.
