ГЭЦ объявил результаты вступительного экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр объявил окончательные результаты первой попытки вступительного экзамена в магистратуру, который проходил 15 февраля этого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, бакалавры могут узнать свои итоговые баллы на сайте центра. Также информацию о результатах можно получить через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar), отправив "рабочий номер" на 7727.

Самый высокий результат на экзамене - 96 баллов - набрал один участник.

Бакалавры, набравшие проходной балл, допускаются к выбору специализации. Апелляции по результатам экзамена будут приниматься с 17 марта 2026 года по телефону. Желающие подать апелляцию должны зарегистрироваться на сайте ГЭЦ, заполнив электронную форму, с 13 марта в 10:00 до 15 марта в 17:00. Те, кто не успеет зарегистрироваться в этот срок, апелляцию подать не смогут.

Регистрация для участия во второй попытке вступительного экзамена в магистратуру пройдет с 1 по 14 апреля 2026 года, сам экзамен состоится 17 мая.

Напомним, что результаты по закрытым и кодируемым заданиям (всего 95) были объявлены 17 февраля. Сейчас опубликованы окончательные баллы, включая эссе по иностранному языку. Всего участники могли набрать 100 баллов: до 95 за тестовые задания и до 5 - за эссе.