В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об Артаке Бегларяне и его нытье.

Day.Az представляет публикацию:

Артак Бегларян вылез из политического небытия прямиком в эфир France 24. И, похоже, старые запасы театрального грима не дают покоя: он снова в образе.

Снова картинно заламывает руки и обиженно цедит в микрофон порцию свежезаваренной желчи.

Если послушать этого "экс-всего", можно подумать, что в 2025 году все мировое сообщество должно было замереть и терпеливо ждать, пока Артак-джан соизволит поставить свое великодушное "одобряю" на полях парафированного в Вашингтоне мирного соглашения.

Бо-о-оже! Главный упрек - почти детский: "с нами не посоветовались". Сказано это с таким неподдельным возмущением, будто человека забыли пригласить на собственную коронацию.

Но в этой истории поражает даже не тон претензий, а уверенность, с которой они произносятся. Артак Бегларян всерьез негодует из-за того, что Армения и Азербайджан обсуждают мир без оглядки на мнение политического призрака из прошлого.

Нужно обладать поистине безграничным самомнением, чтобы сегодня продолжать рассуждать о "статусе" и "правах", когда реальность давно отправила эти амбиции на свалку истории.

Его поезд не просто ушел - он давно заржавел где-то в депо, а рельсы разобрали на металлолом. Но Бегларян все еще топчется на пустом перроне с помятым билетом в "прекрасное прошлое", требуя от прохожих жалости и внимания.

Пора бы уже понять: фантомные боли не лечатся телевизионными эфирами. Их лечит только одно - забвение.