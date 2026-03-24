"Омония" выступила с заявлением по поводу защитника "Карабаха"

Распространенная информация о возможном переходе защитника "Карабаха" Сами Ммае в кипрскую "Омонию" не соответствует действительности.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, клуб из Никосии выступил с официальным заявлением, опровергнув слухи об интересе к 30-летнему игроку обороны. Представители "Омонии" подчеркнули, что в настоящее время конкретные переговоры с футболистом не ведутся, и уточнили, что вообще не проявляют активности на трансферном рынке в отношении каких-либо игроков.

Напомним, что Сами Ммае был отстранен от основной команды "Карабаха" из-за нарушения дисциплины и в данный момент выступает за дубль. По окончании сезона он должен вернуться в загребское "Динамо", откуда был арендован агдамским клубом.