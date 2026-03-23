Место, где живут слова и воспоминания - дом-музей Самеда Вургуна

Дом-музей расположен на третьем этаже жилого здания, построенного в XIX веке. Самед Вургун прожил последние годы своей жизни в этой квартире, занимаясь напряженным творчеством и общественной деятельностью. Экспозиция музея состоит из 5 комнат и коридоров. Три комнаты музея - гостиная, рабочий кабинет и спальня поэта - сохранены в первозданном виде.

Гостиная и исторический рояль

На рояле в этой комнате в свое время исполняли свои произведения основоположник азербайджанской национальной оперы Узеир Гаджибейли, который был частым гостем и в прежней квартире Самеда Вургуна, а также наши знаменитые композиторы Кара Караев, Фикрет Амиров и Саид Рустамов. В гостиной также демонстрируется первый портрет поэта, написанный с натуры в 1944 году Народным художником Микаилом Абдуллаевым.

Среди ценных экспонатов есть и часы. В момент кончины Самеда Вургуна - 27 мая 1956 года в 20:30 вечера, супруга поэта Хавер ханым остановила эти часы.

Рабочий кабинет: простота и творчество

В рабочем кабинете поэта все просто: письменный стол, стулья и книжные шкафы. На письменном столе лежат последние рукописи поэта, его авторучка, фотография супруги и детей. Также в маленькой корзинке стоят искусственные фиалки как символ любимого цветка поэта.

Именно за этим письменным столом были созданы такие жемчужины искусства, как "Вагиф", "Фархад и Ширин", "Человек", "Айгюн", а также многие другие произведения, статьи и выступления.

В других же комнатах созданы экспозиции, отражающие жизнь, творчество и общественную деятельность Самеда Вургуна, Народного писателя Юсифа Самедоглу и Народного поэта Вагифа Самедоглу.