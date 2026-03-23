Иранские ракеты попали по ряду городов Израиля

Несколько иранских баллистических ракет ночью попали по Тель-Авиву, Кирьят-Гату и Ашкелону в Израиле.

Как передает Day.Az, кадры попаданий были распространены в социальных сетях. 