Стало известно, когда пройдет следующий саммит ОТГ

В середине мая в Туркестане запланирован саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Туркестанской области.

"В середине мая в Туркестане запланирована встреча на высшем уровне лидеров Организации тюркских государств. В условиях нынешней нестабильной ситуации в мире это международное мероприятие приобретает особое значение. Правительство и акимат должны уделить первостепенное внимание качественной организации этого саммита", - сказал Токаев.