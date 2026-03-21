https://news.day.az/politics/1823562.html
Стало известно, когда пройдет следующий саммит ОТГ
В середине мая в Туркестане запланирован саммит Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Туркестанской области.
"В середине мая в Туркестане запланирована встреча на высшем уровне лидеров Организации тюркских государств. В условиях нынешней нестабильной ситуации в мире это международное мероприятие приобретает особое значение. Правительство и акимат должны уделить первостепенное внимание качественной организации этого саммита", - сказал Токаев.
