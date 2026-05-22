Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария согласовали проект «зеленого» энергокоридора

Достигнута договоренность о подготовке "Дорожной карты" по ускорению реализации проекта коридора "зеленой" энергии Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария.

Как передает Day.Az, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети "X".

"Мы провели в Стамбуле 3-е заседание министров по коридору "зеленой" энергии Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария. Мы договорились о подготовке "Дорожной карты", охватывающей меры, которые ускорят реализацию проекта. Этот проект внесет важный вклад в развитие энергетического партнерства между нашими странами на новом этапе, основанном на связях в "зеленой" энергетике", - говорится в публикации.