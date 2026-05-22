Пашинян прошелся по всей пророссийской оппозиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с утра прошелся по всей пророссийской оппозиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян сначала назвал экс-президента Роберта Кочаряна убийцей, олигарха Самвела Карапетяна - искусственным интеллектом, а Гагика Царукяна охарактеризовал словом "кирпич".

"Меня не удивляет, что, скажем, у такого человека, как Роберт Кочарян, нет эмоций - он хладнокровный убийца, с чего бы ему иметь эмоции. В тюрьме, думаю, его эмоции начнут восстанавливаться.

Или Гагик Царукян - с чего бы ему иметь эмоции? Как может кирпич иметь эмоции? Или калужский олигарх с чего должен иметь эмоции - разве у искусственного интеллекта есть эмоции?" - заявил Пашинян журналистам.