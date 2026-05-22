Право на достойное жилье - одна из основ человеческого достоинства

Право на достойное жилье является одной из основ человеческого достоинства, здоровья, безопасности и социальной интеграции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова на сессии "Женский круглый стол", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Б. Мурадова отметила, что женщины, возглавляющие домохозяйства, перемещенные женщины, пожилые женщины, женщины с инвалидностью и женщины, занятые в неформальном секторе, находятся в более уязвимом положении.

"В случаях гендерного насилия отсутствие безопасного и достойного жилья ставит женщин перед крайне тяжелым выбором: либо оставаться в среде насилия, либо сталкиваться с риском бедности и бездомности", - сказала она.

По ее словам, обсуждения в рамках круглого стола соответствуют приоритетам Пекинской платформы действий "Пекин+30" и Новой программы развития городов, которые предусматривают создание более инклюзивных и безопасных городов.

Б.Мурадова подчеркнула, что формально гендерно-нейтральные политики не всегда обеспечивают равные результаты на практике, поэтому при разработке и реализации решений необходимо учитывать различные потребности и опыт женщин.

Она отметила важность обеспечения равного доступа женщин к земельным и жилищным правам, кредитным ресурсам, программам социального жилья, механизмам финансовой инклюзии и социальной защиты.

По словам главы Госкомитета, Азербайджан рассматривает продвижение гендерного равенства как один из приоритетов государственной политики.

Она напомнила, что закон Азербайджанской Республики "О гарантиях гендерного равенства" на протяжении 20 лет закрепляет обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин как одну из основных обязанностей государства.

Б.Мурадова также сообщила, что Государственный комитет в течение последних шести лет представляет парламенту ежегодные отчты о состоянии гендерного равенства, а принятие нового Национального плана действий по гендерному равенству направлено на более системную реализацию политики в этой сфере.

Она добавила, что комиссии и мониторинговые группы по гендерным вопросам при местных органах исполнительной власти работают над мобилизацией потенциала местных сообществ для защиты женщин и девочек от дискриминации и насилия.

Говоря о восстановлении освобожденных от оккупации территорий, Б.Мурадова подчеркнула, что в Азербайджане особое внимание уделяется созданию инклюзивной среды проживания, безопасных общественных пространств, доступу к социальным услугам и развитию сообществ.

По ее словам, жилищную политику необходимо рассматривать комплексно, поскольку жилищная безопасность тесно связана с климатической устойчивостью, социальной защитой, экономическим участием и гендерным равенством.

"Учет потребностей и опыта женщин в процессах принятия решений позволяет достигать более устойчивых и эффективных результатов", - заявила она.

Б.Мурадова подчеркнула готовность Азербайджана продолжать поддержку международного сотрудничества, обмена опытом и совместного политического диалога в данной сфере.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты", объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.