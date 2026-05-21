Цифровые модели городов и сел станут основой управления городской средой

Цифровые модели городов и сел в ближайшем будущем могут полностью изменить подход к управлению городской средой, а Азербайджан уже внедряет подобные технологии при восстановлении Карабаха и исторических объектов.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил руководитель компании Beam GSH Мурад Абдулаев на полях Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, компания стала одной из первых в Азербайджане, начавших развивать технологии Building Information Modeling (BIM), которые постепенно переходят к созданию полноценных информационных моделей городов.

"Мы занимаемся цифровыми технологиями, лазерным сканированием. Мы одни из первых, которые начали развивать в Азербайджане Building Information Modeling, который перерастает потихоньку в City Information Modeling. То есть мы уже частично и полностью проектировали села в информационной модели"", - сказал он.

Абдулаев отметил, что в будущем города можно будет проектировать модульно - по районам и кварталам - в единой цифровой системе, где будут объединены дорожные сети, инженерная инфраструктура и данные различных госструктур.

По его словам, подобный подход позволит значительно упростить эксплуатацию городской среды и координацию между государственными органами.

"Это даст более простую систему для эксплуатации, так как в одной цифровой модели будут накладываться и дорожные сети, и инфраструктура, и всем госорганам работать будет легче, и в целом городская среда будет управляться намного проще", - подчеркнул он.

Глава компании сообщил, что Beam GSH уже имеет практический опыт реализации подобных проектов в Карабахе. В частности, специалисты компании занимались проектированием четырех сел и разработкой их градостроительного обоснования.

Кроме того, компания принимала участие в восстановлении исторических объектов в Шуше, включая знаменитые Гянджинские ворота и часть крепостной стены.

"Мы сделали лазерное сканирование. На основе лазерного сканирования мы обнаружили все места, которые были повреждены, и дали решения, как их предотвратить и восстановить. На основе этой информационной модели мы полностью восстановили Гянджинские ворота и стену, которую сейчас все наблюдают и перед которой фотографируются", - отметил Абдулаев.

Он добавил, что помимо историко-реставрационных работ компания реализует также инфраструктурные и гражданские проекты - от котельных и школ до административных зданий. С 2018 года Beam GSH реализовала более 100 проектов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.