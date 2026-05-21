Samsung расширит линейку Galaxy S27 новой Pro-моделью

В следующем году линейку флагманских смартфонов Samsung пополнит Galaxy S27 Pro с OLED-дисплеем диагональю 6,47 дюйма. Об этом сообщает южнокорейское издание ETNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников, новинка займет промежуточное положение между базовой и Plus-версией Galaxy S27. В текущей линейке базовая модель Samsung Galaxy S26 оснащается экраном на 6,3 дюйма, тогда как Galaxy S26 Plus - диагональю 6,7 дюйма.

О планах Samsung выпустить модель с приставкой Pro ETNews сообщало еще в апреле. По информации издания, устройство по ряду характеристик будет близко к Ultra-версии линейки. Смартфон оснастят флагманским процессором Snapdragon нового поколения, а также улучшенной системой камер по сравнению с базовым Galaxy S27.

При этом модель, как утверждается, не получит поддержку фирменного стилуса S Pen, который традиционно остается особенностью Ultra-сегмента.

Примечательно, что инсайдеры уже предсказывали выход Pro-версии в линейке Galaxy S26, но этого не случилось. Презентация серии Samsung Galaxy S27 ожидается в первой половине 2027 года.